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Наставник «Спартака» Витория выразил готовность встретиться с Тедеско в Москве

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 17:49
Спорт
Наставник «Спартака» Витория выразил готовность встретиться с Тедеско в Москве
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Москва, 23 ноября. Главный тренер «Спартака» Руй Витория выразил готовность встретиться с экс-наставником московского клуба Доменико Тедеско.

Португальский специалист отметил, что в настоящее время сконцентрирован на подготовке к еврокубковому матчу с сильным соперником.

«Я думаю о том, как подготовить команду к сильному сопернику. Если будет предложение встретиться, с удовольствием приму его», — сказал Витория журналистам на предматчевой пресс-конференции.

Немецкий специалист Тедеско возглавлял столичный клуб с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда заняла второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.

Ранее сообщалось, что Тедеско посетит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи». В пресс-службе красно-белых заявили, что немецкий специалист — желанный гость на «Открытие Арене».

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спартак руй витория Доменико Тедеско
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