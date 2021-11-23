Остановившиеся у Лаврова часы едва не помешали проведению бизнес-форума

Москва, 23 ноября. Часы министра иностранных дел России Сергея Лаврова встали на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

Дипломат участвует в публичном мероприятии. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин объяснял, как будет проходить форум, а также анонсировал подписание соглашений.

Сергей Лавров в этот момент поправлял ручные часы. Министр отметил, что они встали, когда глава РСПП начал разъяснять участникам бизнес-форума дальнейшую программу. Инцидент едва не сорвал мероприятие.

Лавров ранее сообщил, что миллионы людей в России и за пределами страны привились «Спутником V». Глава МИД выступил с таким заявлением на бизнес-форуме.