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Остановившиеся у Лаврова часы едва не помешали проведению бизнес-форума

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 17:53
Политика
Остановившиеся у Лаврова часы едва не помешали проведению бизнес-форума
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 ноября. Часы министра иностранных дел России Сергея Лаврова встали на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

Дипломат участвует в публичном мероприятии. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин объяснял, как будет проходить форум, а также анонсировал подписание соглашений.

Сергей Лавров в этот момент поправлял ручные часы. Министр отметил, что они встали, когда глава РСПП начал разъяснять участникам бизнес-форума дальнейшую программу. Инцидент едва не сорвал мероприятие.

Лавров ранее сообщил, что миллионы людей в России и за пределами страны привились «Спутником V». Глава МИД выступил с таким заявлением на бизнес-форуме.

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