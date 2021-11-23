Главные новости дня: 23 ноября

ФАН публикует дайджест событий 23 ноября.

ФСБ предотвратила вооруженное нападение на учебное заведение в Казани

По подозрению в подготовке преступления был задержан несовершеннолетний юноша. При обыске в его жилище обнаружили пневматическую винтовку, а в истории поиска браузера — запросы о том, как переделать ее в боевое оружие и различные статьи о нападениях на учебные заведения.

Авиакомпания S7 подтвердила информацию о самоубийстве пассажира рейса Шарм-эль-Шейх — Самара

Гражданин России покончил с собой на борту воздушного судна, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Самару. Бортпроводники обнаружили пассажира без сознания в туалете. Впоследствии мужчину передали медицинским работникам, но те не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался Александр Д. По информации ФАН, три года назад он попал в серьезную аварию, после которой у него начались проблемы с психикой.

В Москве простились с актером Валерием Гаркалиным

Множество поклонников и коллег пришли проститься с Валерием Гаркалиным. Мероприятие прошло в учебном театре ГИТИСа. Похороны актера состоялись на Миусском кладбище столицы. Гаркалин продолжительное время болел COVID-19. Он скончался на 68-м году жизни 20 ноября. Народный артист России известен прежде всего своими ролями в фильмах «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Женщин обижать не рекомендуется» и «Ландыш серебристый».

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Болгарии увеличилось до 46

Общее число погибших в дорожной аварии с автобусом в Болгарии возросло до 46 человек. Ранее сообщалось, что туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся. Инцидент произошел около 03:00 (04:00 по Москве) на трассе «София — Благоевград». Всего в автобусе находились 52 человека.

Исполнитель хита «Комарово» Игорь Скляр попал в ДТП в центре Петербурга

Народный артист РФ Игорь Скляр попал в аварию на Лиговском проспекте. Он находился за рулем Jaguar. По словам очевидцев, травмы получил водитель второй иномарки, его увезли на машине скорой помощи. Игорь Скляр известен по ролям в фильмах «Год собаки», «Мы из джаза», «Берегите женщин» и многим другим. Кроме того, он является исполнителем хита «Комарово».

Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи

Единый государственный экзамен необходимо отменить. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». По словам Бастрыкина, ЕГЭ — «пытка» для российских школьников. Он призвал возродить советскую школу образования, отметив ее общепризнанность.

Федеральное агентство новостей / Полина Пашкова

Задержавших городской транспорт пассажиров без QR-кодов в Казани могут наказать

Казанский «Метроэлектротранс» объявил о намерении добиться возмещения простоя общественного транспорта из-за пассажиров, у которых отсутствовал QR-код. Ранее на территории Татарстана начал действовать запрет на проезд на общественном транспорте совершеннолетним пассажирам без QR-кодов. Это вызвало волну возмущения среди пассажиров, некоторые даже препятствовали работе транспорта.

Глава Роспотребнадзора заявила, что снимать ограничения по COVID-19 в России еще рано

Ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции в России оценила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В частности, глава ведомства предостерегла регионы от раннего снятия коронавирусных ограничений. По ее словам, отменять принятые меры пока рано.

Певец Юрий Лоза отсудил у Первого канала один миллион рублей по иску о защите авторских прав

Российский певец и композитор Юрий Лоза отсудил у Первого канала один миллион рублей по иску о защите авторских и смежных прав. Московский городской суд частично удовлетворил требования знаменитости, сообщает пресс-служба судебной инстанции. Известно, что поводом для возмущения артиста стала перепевка его хита «Плот» на шоу «Гoлoc», которое транслируется на телеканале.