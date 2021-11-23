Актер Джереми Айронс рассказал, чью судьбу «повторяет» Меган Маркл

Герцогиню Меган Маркл часто сравнивали с разными женщинами. Но в этом списке почти никогда не было представительниц модных династий. Систему нарушил голливудский актер Джереми Айронс. Он сделал нетривиальное заявление, сравнив супругу принца Гарри со светской львицей и женой итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи Патрицией, пишет Marie Claire.

Стоит отметить, что дело вовсе не во внешности или схожем стиле двух женщин. Айронс имеет в виду, что дамы обе были чужими в сложившихся семьях и пытались изменить ее изнутри.

В декабре нынешнего года на экраны выйдет новый фильм о клане Гуччи. Джереми Айронс сыграет там Родольфо Гуччи — отца Маурицио (Адам Драйвер). Родольфо Гуччи был актером черно-белого кино 1930-х — 1940-х годов, но впоследствии превратился в одного из наследников модного дома. Режиссер картины — Ридли Скотт. Айронс, ныне проживающий в Ирландии, не так давно в беседе с RTÉ Entertainmen заявил, что Гуччи и Мердоки есть сегодня и среди нас.

Global Look Press / Stephen Lock

По его мнению, сейчас есть серьезные опасения по поводу того, что Меган Маркл немного похожа на Патрицию.

«Она принадлежит к другому образу жизни, другому классу, другой национальности и старается изо всех сил, но это не работает, что, я думаю, является огромным позором для нашей монархии. Это параллельные истории», — пояснил Айронс.

Кадр из фильма «Дом Гуччи» /

По словам актера, как и в любой другой великой эпической истории, в новом фильме Ридли Скотта можно почувствовать персонажей и увидеть в них себя.

«Италия тогда представляла собой сугубо мужской мир, Гуччи не были аристократами, но они чувствовали себя таковыми, и у них было достаточно денег, чтобы жить так, как они хотели; и Патриция хотела этого, но это был не ее мир, и хотя она пыталась войти в него и изменить его, мы видим, насколько драматичным был ее провал», — указал Джереми Айронс, комментируя сюжет фильма «Дом Гуччи».

Стоит отметить, что Айронс, родившийся на самом большом острове у побережья Англии — Уайт, известен не совсем положительным отношением к британскому истеблишменту.

«У нас сейчас такое правительство, и я его просто не выношу. Они настолько отрезаны от реальных людей и их жизней, и не очень приятно, когда такое происходит», — заявлял он.

Ранее сообщалось, как Меган Маркл встретилась на тайном свидании с принцем Гарри до их брака.