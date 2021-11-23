Журналисты Сирии устроили акцию в поддержку похищенного курдами коллеги

Дамаск, 23 ноября. Союз сирийских журналистов выразил солидарность с репортером Syrian News Мухаммадом ас-Сагиром, захваченным в плен курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС). В распоряжение обозревателей поступила информация, в соответствии с которой мужчина подвергается пыткам в месте своего содержания, что подорвало его здоровье.

Генеральный директор Государственного управления радио и телевидения Сирии Салман Хабиб в интервью для специального корреспондента Федерального агентства новостей сообщил, что представители сирийских СМИ подвергаются преследованию и арестам со стороны контролируемых Западом боевиков за разоблачение агрессии, осуществляемой незаконными группировками при поддержке США.

Чиновник добавил, что Сирия борется с терроризмом от имени всего мира, и призвал международные организации «поднять голос правды и занять единую позицию» по вопросу освобождения Ас-Сагира.

Сирийское правительство ранее пыталось связаться с западными структурами с тем, чтобы они повлияли на освобождение захваченного репортера. Отмечалось, что его жизнь подвергается опасности и ответственность за это несет американская администрация, обеспечивающая существование СДС.

Федеральное агентство новостей /

Ас-Сагир родился в 1968 году. Он работал в нескольких крупных сирийских СМИ и присоединился к команде Syrian News в городе Эль-Камышлы в 2014 году. Журналист занимался локальными новостями и освещал военные события, попал в плен к курдам 6 июля 2019 года при сборе материалов о нелегальной добыче нефти силами СДС и спекуляциях при распределении пшеницы.