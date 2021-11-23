Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 21:06
21:05
Общество
Депутат Госдумы Арефьев усомнился в необходимости тестирования водителей на наркотики
21:01
Происшествия
Инспекторы ГИБДД остановили Hyundai с пьяным водителем без одежды в Краснодарском крае
21:00
Шоу-бизнес
Актер Джереми Айронс рассказал, чью судьбу «повторяет» Меган Маркл
20:58
Политика
Лидер «Единого национального движения» Мелия: Саакашвили не останется в тюрьме надолго
20:56
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал трогательное видео с новорожденным внуком
20:55
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев боится, что его ребенка от новой жены сглазят
20:53
Общество
Старейшая жительница Земли скончалась в возрасте 124 лет
20:51
Наука
Вакцина для клеточного иммунитета против COVID-19 успешно прошла первую фазу испытаний
20:50
Общество
Южнокорейский сериал «Зов ада» обошел «Игру в кальмара» по популярности на Netflix
20:49
Политика
Еврокомиссия выделит 3,5 млн евро на возвращение беженцев из Белоруссии на родину
Все новости

Журналисты Сирии устроили акцию в поддержку похищенного курдами коллеги

Весь мир
Журналисты Сирии устроили акцию в поддержку похищенного курдами коллеги
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 23 ноября. Союз сирийских журналистов выразил солидарность с репортером Syrian News Мухаммадом ас-Сагиром, захваченным в плен курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС). В распоряжение обозревателей поступила информация, в соответствии с которой мужчина подвергается пыткам в месте своего содержания, что подорвало его здоровье.

Генеральный директор Государственного управления радио и телевидения Сирии Салман Хабиб в интервью для специального корреспондента Федерального агентства новостей сообщил, что представители сирийских СМИ подвергаются преследованию и арестам со стороны контролируемых Западом боевиков за разоблачение агрессии, осуществляемой незаконными группировками при поддержке США.

Чиновник добавил, что Сирия борется с терроризмом от имени всего мира, и призвал международные организации «поднять голос правды и занять единую позицию» по вопросу освобождения Ас-Сагира.

Сирийское правительство ранее пыталось связаться с западными структурами с тем, чтобы они повлияли на освобождение захваченного репортера. Отмечалось, что его жизнь подвергается опасности и ответственность за это несет американская администрация, обеспечивающая существование СДС.

Журналисты Сирии выступили за освобождение репортера ас-Сагира из курдского плена
Федеральное агентство новостей /

Ас-Сагир родился в 1968 году. Он работал в нескольких крупных сирийских СМИ и присоединился к команде Syrian News в городе Эль-Камышлы в 2014 году. Журналист занимался локальными новостями и освещал военные события, попал в плен к курдам 6 июля 2019 года при сборе материалов о нелегальной добыче нефти силами СДС и спекуляциях при распределении пшеницы.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Журналисты Сирии устроили акцию в поддержку похищенного курдами коллеги
сирия сми
Комментировать