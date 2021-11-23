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Глава Президентского совета Ливии прибыл в столицу Египта на экономический саммит

Весь мир
Глава Президентского совета Ливии прибыл в столицу Египта на экономический саммит
facebook.com  /  Пресс-служба председателя Президентского совета Ливии

Каир, 23 ноября. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи по официальному приглашению прибыл в столицу Египта, чтобы поучаствовать в 21-ом саммите глав государств и правительств Общего рынка Восточной и Южной Африки (COMESA).

Мероприятие под лозунгом «Повышение устойчивости посредством стратегической цифровой экономической интеграции» проведут с целью помочь странам-членам облегчить ведение бизнеса и противостоять последствиям пандемии коронавируса.

Во встрече поучаствуют представители 21-го африканского государства. Египет, как председатель COMESA, технически подготовился и к виртуальному присутствию через видеоконференцсвязь.

Примечательно, что саммит состоится спустя три года после крайней встречи в замбийской Лусаке в июле 2018-го. Последний раз Каир принимал мероприятие в 2001 году, но с передачей полномочий Египет возглавил все органы COMESA, включая региональные блоки.

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