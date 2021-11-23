Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 19:35
19:34
Общество
Петербуржцев предупредили о мокром снеге с ветром 24 ноября
19:33
Происшествия
В Сочи правоохранители вернули пропавшую девочку родителям
19:33
Шоу-бизнес
«Главное не деньги, а честь»: певец Лоза объяснил, почему судится с Первым каналом
19:32
Политика
Польский экс-сенатор Пенк нашел для Варшавы способ «запугать» Россию
19:30
Видео
Петербургская компания разработала устройство для бесконтактной проверки QR-кодов
19:25
Политика
Генерал СБУ Вовк: даже через десятилетия украинская армия не станет сильнее российских ВС
19:24
Политика
Читатели Le Figaro сочли беспочвенными нападки главы МИД Франции на Россию
19:20
Общество
Глава Дагестана Меликов поручил разобраться со 160 домами на землях колонии
19:19
Общество
Заразившаяся COVID-19 депутат от КПРФ Алимова вместо самоизоляции пошла в аптеку
19:19
Наука
Специалисты NASA заявили об отсутствии угроз Земле со стороны астероидов
Все новости

Петербургская компания разработала устройство для бесконтактной проверки QR-кодов

Видео

Предприниматели из Северной столицы решили упростить процесс проверки QR-кодов, которые необходимо предъявлять в общественных местах.

Амбициозная команда разработала устройство, оно может автономно проверять сертификаты о вакцинации. Аппарат создан на основе искусственного интеллекта и может оперативно получать информацию с портала «Госуслуг».

Финансовый директор компании-разработчика Георгий Чеишвили признался, что у населения действительно есть запрос на бесконтактные устройства по проверке QR-кодов. Так они с товарищем сами попали в неприятную ситуацию из-за отсутствия подобных аппаратов.

«Мы стояли с друзьями в очередь в Кунсткамеру. На улице холодно, процесс проверки QR-кодов проходил очень медленно. Мы подумали, что надо этот процесс автоматизировать. Поэтому мы придумали устройство, которое автоматически считывает и позволяет без участия человека проверить свой QR-код и сверить с данными паспорта», — рассказывает мужчина.

Чеишвили заверил, что устройство использует безопасную систему обработки данных. Личная информация россиян не будет проходить через сторонние сайты или обрабатываться другими людьми. Проверка будет проходить только через порталы «Госуслуги» и «стоп.коронавирус».

По словам руководителей компании, ожидается большой спрос на подобные аппараты. Так с ними уже связались представители аэропортов, торговых центров и других заведений.

«Это тестовый экземпляр. Мы сейчас готовим масштабирование по всей России. У нас достаточно много заказов, около полутора тысяч заказов на это устройство. В некоторых регионах уже введены QR-коды. Мы этот процесс сейчас запустили в производство, и в ближайшее время по России его можно будет увидеть», — объясняет Георгий Чеишвили.

Заявленная стоимость автономного устройства составляет 100 000 рублей. В скором времени предъявление QR-кода будет необходимо в поездах, общественном транспорте и даже в Госдуме.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Петербургская компания разработала устройство для бесконтактной проверки QR-кодов
петербург qr-код
Комментировать