Петербургская компания разработала устройство для бесконтактной проверки QR-кодов

Предприниматели из Северной столицы решили упростить процесс проверки QR-кодов, которые необходимо предъявлять в общественных местах.

Амбициозная команда разработала устройство, оно может автономно проверять сертификаты о вакцинации. Аппарат создан на основе искусственного интеллекта и может оперативно получать информацию с портала «Госуслуг».

Финансовый директор компании-разработчика Георгий Чеишвили признался, что у населения действительно есть запрос на бесконтактные устройства по проверке QR-кодов. Так они с товарищем сами попали в неприятную ситуацию из-за отсутствия подобных аппаратов.

«Мы стояли с друзьями в очередь в Кунсткамеру. На улице холодно, процесс проверки QR-кодов проходил очень медленно. Мы подумали, что надо этот процесс автоматизировать. Поэтому мы придумали устройство, которое автоматически считывает и позволяет без участия человека проверить свой QR-код и сверить с данными паспорта», — рассказывает мужчина.

Чеишвили заверил, что устройство использует безопасную систему обработки данных. Личная информация россиян не будет проходить через сторонние сайты или обрабатываться другими людьми. Проверка будет проходить только через порталы «Госуслуги» и «стоп.коронавирус».

По словам руководителей компании, ожидается большой спрос на подобные аппараты. Так с ними уже связались представители аэропортов, торговых центров и других заведений.

«Это тестовый экземпляр. Мы сейчас готовим масштабирование по всей России. У нас достаточно много заказов, около полутора тысяч заказов на это устройство. В некоторых регионах уже введены QR-коды. Мы этот процесс сейчас запустили в производство, и в ближайшее время по России его можно будет увидеть», — объясняет Георгий Чеишвили.

Заявленная стоимость автономного устройства составляет 100 000 рублей. В скором времени предъявление QR-кода будет необходимо в поездах, общественном транспорте и даже в Госдуме.