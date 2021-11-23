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Котировки газа выросли на 8,5% в ответ на новые санкции США против «СП-2»

Экономика
Котировки газа выросли на 8,5% в ответ на новые санкции США против «СП-2»
gazprom.ru

Москва, 23 ноября. Декабрьские фьючерсы на газ подскочили на 8,5% после заявлений из США о новых санкциях против «Северного потока — 2», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Котировки газа достигали в моменте 1071,7 доллара за тысячу кубометров, однако вскоре скорректировались до 1069 долларов. Однако эксперты не исключают, что стоимость голубого топлива продолжит расти.

Накануне США объявили о новых санкциях против участников проекта «Северный поток — 2». Под ограничения Вашингтона попала кипрская компания Transadria Ltd. и два судна. При этом, как отметила в беседе с Bloomberg старший сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава, санкции были введены слишком поздно и не повлияют на работу газопровода.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о способности Москвы обеспечить бесперебойные поставки газа в Европу. В беседе с премьер-министром Италии Марио Драги российский лидер подтвердил готовность РФ к экспорту топлива на долгосрочной основе, в том числе с использованием мощностей «Северного потока — 2».

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санкции сша газ северный поток - 2
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