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Экономист Марунич: оговорка премьер-министра об АЭС предвещает Украине катастрофу

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 17:37
Экономика
Экономист Марунич: оговорка премьер-министра об АЭС предвещает Украине катастрофу
wikipedia.org  /  Дьяков В. Л.

Киев, 23 ноября. Пытаясь избежать веерных отключений электричества зимой, украинская власть подталкивает страну к катастрофе.

С таким предупреждением в эфире украинского канала NEWSONE выступил эксперт в сфере энергетики, экономист Дмитрий Марунич, комментируя странные и пугающие обещания представителей Кабинета министров спасти страну от энергетического коллапса.

Эксперт, в частности, отметил, что его сильно удивило заявление главы разведслужбы Украины Кирилла Буданова, который внезапно вышел за пределы своей компетенции и предупредил, что страна может все-таки столкнуться с серьезным энергокризисом. Марунич признал, что раз уж представители Минобороны начинают громко говорить о проблеме, к которой не имеют никакого отношения, стоит ждать большой беды. На фоне подобных заявлений смешно слышать обещания премьер-министра предотвратить во что бы то ни стало веерные отключения света. Эксперт уточнил, что смешно и страшно одновременно, так как Денис Шмыгаль сделал странную оговорку, допустив одновременное включение абсолютно всех энергоблоков украинских атомных электростанций.

Экономист Марунич: оговорка премьер-министра об АЭС предвещает Украине катастрофу
wikimedia.org / Artemka/CC0

«Я думал, что это лишь очень смелая и далеко не гениальная гипотеза — на фоне нарастающего дефицита угля и отсутствия резерва в энергосистеме чиновники в энергоотрасли планируют отработать всеми имеющимися энергоблоками АЭС в декабре и в феврале. Это на самом деле очень опасная гипотеза, к реализации которой в здравом смысле никто не прибегнет. Учитывая аварийное состояние многих энергоблоков и продолжающиеся эксперименты с топливом Westinghouse, такой упор на АЭС может привести к катастрофе. Шмыгаль же дважды оговорился. Сначала он ляпнул, что Кабмин не планирует веерных отключений, хотя он, как бывший директор ТЭЦ, должен понимать, что такое запланировать нельзя. А под конец своего выступления премьер оговорился, намекнув, что правительство всерьез рассматривает массовый запуск всех блоков АЭС как самый оптимальный план. Эта оговорка не предвещает нам ничего хорошего. Она предвещает Украине катастрофу», — предупредил Марунич, напомнив о плачевном состоянии почти всего оборудования на отечественных АЭС.

Эксперт добавил, что эта идея не только опасна для всей Украины из-за угрозы масштабных аварий, но и бессмысленна. Столь нерациональное использование АЭС только повышает риск веерных отключений. Поломка любого энергоблока при такой нагрузке сразу же создаст в системе дефицит в тысячу мегаватт. Оперативно такую нехватку импортом не перекрыть. Даже Минск с Москвой своими поставками в такой ситуации не спасут. Диспетчер сразу вводит в действие те самые веерные отключения, с которыми якобы будет бороться Кабмин во главе с Шмыгалем, лишь еще больше их провоцируя. Марунич выразил надежду, что премьер-министр допустил глупую оговорку об использовании всех блоков АЭС. В ином случае Украине не избежать катастрофы.

Ранее украинцы предложили странный способ наказания России, узнав о фактическом завершении строительства новой дамбы в Северо-Крымском канале.

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Все новости / Экономика / Экономист Марунич: оговорка премьер-министра об АЭС предвещает Украине катастрофу
украина аэс кризис энергетика шмыгаль веерные отключения
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