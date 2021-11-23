Светлана Светличная оказалась в реанимации вскоре после своего исчезновения

Москва, 23 ноября. Советская артистка Светлана Светличная оказалась в больнице. Внучка Мария Ивашова сообщила, что ее бабушке потребовалась помощь хирурга.

Светлана Светличная столкнулась с проблемами со здоровьем. Актриса самостоятельно обратилась к медикам и теперь находится под присмотром. Внучка звезды Мария Ивашова сообщила в эфире ток-шоу «Пусть говорят», что обнаружила скорую у дома Светличной вскоре после истории с ее исчезновением.

«Дверь никто не открыл. Оказалось, что бабушка обратилась к консьержу, вызвала скорую, согласилась на госпитализацию. Ее положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом», — поделилась внучка артистки.

Внучка звезды не стала раскрывать подробностей самочувствия артистки. Она лишь заверила, что Светличная окружена вниманием и уходом врачей.

Певица Марина Хлебникова также находится в больнице после пожара в собственной квартире. Состояние звезды оценивается как тяжелое. Соседи артистки рассказали о ее состоянии незадолго до трагического инцидента.