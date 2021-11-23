ЦБ получит право вводить лимиты на выдачу потребкредитов

Москва, 23 ноября. Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект, согласно которому Центробанк РФ получит полномочия устанавливать ограничения для банков на выдачу потребительских кредитов.

Проект закона наделяет ЦБ правом по установлению на основании решения совета директоров прямых количественных ограничений, под которыми понимается максимально допустимая доля отдельных видов займов в общем объеме кредитов, предоставленных кредитной организации в течение квартала. Положения законопроекта коснутся кредитов, предоставленных физлицам в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой или залогом автотранспортного средства.

Целью законопроекта является введение дополнительного инструмента для предотвращения накопления рисков заемщиками и замедление роста необеспеченного потребительского кредитования. В случае принятия закона в третьем чтении он вступит в силу с 1 января 2022 года.

«Мы считаем крайне важным принять изменения в законодательство, которые позволят защитить наших граждан от попадания в "долговую ловушку"», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект.

Группа депутатов и сенаторов ранее внесла в Госдуму законопроект о сокращении ставки по микрокредитам. Согласно инициативе, годовая ставка по таким займам должна составлять не более 292% годовых вместо нынешних 365%.