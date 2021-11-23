Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 18:04
18:03
Армия
Шойгу и министр обороны Китая подписали дорожную карту сотрудничества в военной сфере
18:02
Общество
Павел Дуров: Telegram исключил каналы чиновников из рекламной платформы
18:00
Происшествия
УФСИН рассматривает возможность привлечения осужденных к ремонту вагонов метро Москвы
17:58
Общество
Семья Светличной опровергла ФАН информацию о попадании актрисы в психиатрическую клинику
17:56
Экономика
Российская розничная торговля стремительно переходит в онлайн-формат
17:56
Весь мир
Депутат Оканьо рассказала ФАН, почему «блиц-сессия» парламента разгневала оппозицию Аргентины
17:55
Весь мир
ЦАР и Камерун договорились об укреплении трансграничной безопасности
17:55
Армия
Кедми смутили доводы адмирала Попова в пользу версии о гибели «Курска» из-за подлодки НАТО
17:55
Спорт
Футболисты «ПСЖ» уверены, что Зидан возглавит клуб в ближайшее время
17:51
Общество
Пассажиры в Самаре протестуют против входа в автобус через переднюю дверь
Все новости

ЦБ получит право вводить лимиты на выдачу потребкредитов

Экономика
ЦБ получит право вводить лимиты на выдачу потребкредитов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 23 ноября. Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект, согласно которому Центробанк РФ получит полномочия устанавливать ограничения для банков на выдачу потребительских кредитов.

Проект закона наделяет ЦБ правом по установлению на основании решения совета директоров прямых количественных ограничений, под которыми понимается максимально допустимая доля отдельных видов займов в общем объеме кредитов, предоставленных кредитной организации в течение квартала. Положения законопроекта коснутся кредитов, предоставленных физлицам в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой или залогом автотранспортного средства.

Целью законопроекта является введение дополнительного инструмента для предотвращения накопления рисков заемщиками и замедление роста необеспеченного потребительского кредитования. В случае принятия закона в третьем чтении он вступит в силу с 1 января 2022 года.

«Мы считаем крайне важным принять изменения в законодательство, которые позволят защитить наших граждан от попадания в "долговую ловушку"», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект.

Группа депутатов и сенаторов ранее внесла в Госдуму законопроект о сокращении ставки по микрокредитам. Согласно инициативе, годовая ставка по таким займам должна составлять не более 292% годовых вместо нынешних 365%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / ЦБ получит право вводить лимиты на выдачу потребкредитов
госдума кредиты центробанк рф потребкредиты
Комментировать