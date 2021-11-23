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Лариса Долина заявила о желании спеть дуэтом с Niletto

Шоу-бизнес
Лариса Долина заявила о желании спеть дуэтом с Niletto
instagram.com  /  @larisa.dolina.official

Москва, 23 ноября. Певица Лариса Долина в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» рассказала, какие современные отечественные музыканты ей нравятся и с кем бы она хотела поработать.

В беседе с журналисткой Екатериной Гордеевой Долина рассказала про свое детство, преподавание и высказала отношение к поколению современных музыкантов. По ее словам, у певца Niletto красивый тембр голоса.

«Я бы научила его немного дикции, артикуляции, и мы бы с ним какой-нибудь дуэт записали», — призналась Долина.

Музыкант также раскритиковала рэпера Моргенштерна. Она заявила, что никогда не стала бы с ним работать, так как он ни в чем не знает меры. Долина добавила, что этот артист ей просто неинтересен.

Долина во время интервью с Гордеевой рассказала и про отношения с родителями в юношеском возрасте. По словам вокалистки, она особенно любит своего отца, который очень редко злился и ругал ее. Исполнительница заявила, что у нее матери была привычка постоянно кричать даже без причины.

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песни долина niletto
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