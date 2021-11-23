Шойгу: десять бомбардировщиков ВВС США в ходе учений отработали ядерный удар по России

Москва, 23 ноября. Министерство обороны РФ фиксирует растущую активность стратегической авиации ВВС США у российских границ, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, всего за месяц совершено порядка 30 вылетов к рубежам РФ, что в 2,5 раза больше, нежели за аналогичный период прошлого года. Более того, американские бомбардировщики провели учения по применению ядерного оружия против России.

«В этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России», — сообщил министр на переговорах с коллегой из КНР Вэй Фэнхэ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал страны Североатлантического альянса отказаться от провокационной деятельности у границ России. По его словам, лишь таким образом можно наладить диалог между Москвой и Западом.