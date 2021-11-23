Проект федерального бюджета на 2022-2024 годы прошел второе чтение ГД

Москва, 23 ноября. Государственная дума одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно бюджетному проекту, доходы в будущем году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей.

Бюджет на 2022 год, в отличие от бюджета минувшего года, сформирован с профицитом, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Но главным является индексация социальных расходов выше уровня инфляции, добавил он. По словам Володина, повысятся размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ.

Госдума при изучении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годыво втором чтении поддержала поправки президента РФ, обеспечивающие ускоренное повышение прожиточного минимума в грядущем году.