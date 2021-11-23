Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 18:04
18:03
Армия
Шойгу и министр обороны Китая подписали дорожную карту сотрудничества в военной сфере
18:02
Общество
Павел Дуров: Telegram исключил каналы чиновников из рекламной платформы
18:00
Происшествия
УФСИН рассматривает возможность привлечения осужденных к ремонту вагонов метро Москвы
17:58
Общество
Семья Светличной опровергла ФАН информацию о попадании актрисы в психиатрическую клинику
17:56
Экономика
Российская розничная торговля стремительно переходит в онлайн-формат
17:56
Весь мир
Депутат Оканьо рассказала ФАН, почему «блиц-сессия» парламента разгневала оппозицию Аргентины
17:55
Весь мир
ЦАР и Камерун договорились об укреплении трансграничной безопасности
17:55
Армия
Кедми смутили доводы адмирала Попова в пользу версии о гибели «Курска» из-за подлодки НАТО
17:55
Спорт
Футболисты «ПСЖ» уверены, что Зидан возглавит клуб в ближайшее время
17:51
Общество
Пассажиры в Самаре протестуют против входа в автобус через переднюю дверь
Все новости

Проект федерального бюджета на 2022-2024 годы прошел второе чтение ГД

Экономика
Проект федерального бюджета на 2022-2024 годы прошел второе чтение ГД
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 ноября. Государственная дума одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно бюджетному проекту, доходы в будущем году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей.

Бюджет на 2022 год, в отличие от бюджета минувшего года, сформирован с профицитом, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Но главным является индексация социальных расходов выше уровня инфляции, добавил он. По словам Володина, повысятся размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ.

Госдума при изучении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годыво втором чтении поддержала поправки президента РФ, обеспечивающие ускоренное повышение прожиточного минимума в грядущем году.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Проект федерального бюджета на 2022-2024 годы прошел второе чтение ГД
госдума поправки федеральный бюджет
Комментировать