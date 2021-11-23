Эрнст объяснил, почему закону не удается помешать публикации запрещенного контента в Сети

Москва, 23 ноября. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал ситуацию с появлением контента для взрослых в интернете. Продюсер уверен, что в Сети еще не скоро удастся внедрить законное регулирование.

Интернет остается свободной платформой для доступа к материалам для взрослых или запрещенных. Эрнст убежден, что законы, необходимые для безопасности, не работают в полной мере. Продюсер объяснил, почему интернет остается неподконтрольным действующим ограничениям, а закон не может помешать нежелательным публикациям.

«Наивное представление о том, что я приму закон и все изменится. В интернете это, честно, не работает и долго работать не будет», — сказал Эрнст на XXV Международном конгрессе НАТ.

Ранее Роскомнадзор обязал западных IT-гигантов открыть представительства или филиалы в России до 1 января. Так, TikTok, Discord, Spotify и должны выполнить требования ведомства, чтобы избежать ограничений работы на территории страны.