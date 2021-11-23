Белоруссия нарастит интенсивность боевой подготовки ВС из-за ситуации на границе

Минск, 23 ноября. ВС Белоруссии из-за сложной военно-политической обстановки в ближайший год планируют нарастить интенсивность боевой подготовки, а также развивать разведку, заявил начальник генерального штаба белорусской армии Виктор Гулевич.

По его словам, Минск вынужден реагировать на усиление военной активности стран НАТО по внешнему контуру государственной границы. По его словам, Литва и Латвия наращивают группировку войск.

«Учитывая сложную военно-политическую обстановку, созданный странами Запада "миграционный кризис", процесс подготовки вооруженных сил в 2021-2022 годах существенно скорректирован», — рассказал Гулевич.

Он отметил, что агрессивное поведение Украины в отношении Белоруссии также вызывает обеспокоенность. По его словам, вокруг страны на сегодняшний день формируется «пояс недружественных государств».

«Мы нарастим интенсивность боевой подготовки, продолжим выполнять задачи по разведке для недопущения внезапного нападения на наше государство», — объяснил он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе чревата обострением отношений между Минском и Варшавой. Он подчеркнул, что хотелось бы избежать катастрофического сценария развития событий.