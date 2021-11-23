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Шойгу: Россия и Китай продлили соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет

Армия
Шойгу: Россия и Китай продлили соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 23 ноября. Россия и Китай продлили межправительственное соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей, сообщил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Соответствующее заявление министр обороны РФ сделал в ходе рабочей встречи с китайским коллегой Вэй Фэнхэ. По словам Шойгу, стороны уже завершили внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола о продлении срока действия договора об уведомлениях о пусках ракет от 13 октября 2009 года.

«Дальнейший обмен информацией будет способствовать продолжению двустороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также укреплению взаимного доверия в военной области», — заявил глава Минобороны РФ.

Ранее спикер парламента КНР Ли Чжаньшу сообщил, что сотрудничество Москвы и Пекина по ключевым вопросам должно быть укреплено на уровне национального законодательства. По его словам, отношения двух стран продемонстрировали стойкость и стабильность.

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