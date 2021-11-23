Коллекционный 99-летний автомобиль выставили на продажу в Самаре за 17 млн рублей

Самара, 23 ноября. Владельцы уникального раритетного автомобиля марки Ford Model T пытаются найти покупателя через сервис «Авито».

Самарские владельцы антикварного авто разместили в ноябре на «Авито» информацию, согласно которой они готовы продать машину за 17 миллионов рублей. Уточняется, что чудом сохранившийся в Самаре экземпляр Ford Model T был произведен в США в далеком 1922 году, сообщает «Обозрение».

Утверждается, что несмотря на солидный стаж, пробег автомобиля не превышает 68 тысяч километров. Машина снабжена четырехцилиндровым двигателем рабочим объемом 2,9 литра и двухступенчатой коробкой передач. Кроме того, она может похвастаться массой других любопытных инженерных особенностей.

Ранее ФАН сообщал о результатах исследования аналитиков сервиса «Авито», которые задались целью выяснить, насколько российские автолюбители часто меняют свои машины.