Скончался депутат городской думы Нового Уренгоя Александр Белов

Новый Уренгой, 23 ноября. Ушел из жизни депутат городской думы Нового Уренгоя и бывший руководитель газеты «Правда Севера» Александр Белов, ему было 48 лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Парламентарий был членом общественного совета при ОМВД России по Новому Уренгою. Кроме того, он занимался журналистской деятельностью — работал в газете «Тюменские известия», а позднее возглавлял коллектив редакции издания «Правда Севера», пишет URA.RU.

«Глава города Новый Уренгой Андрей Воронов и коллектив администрации города выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной Белова Александра Валерьевича», — говорится в сообщении городской администрации.

Причина смерти депутата не сообщается. Дата и место прощания станут известны позднее.