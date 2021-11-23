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Скончался депутат городской думы Нового Уренгоя Александр Белов

Общество
Скончался депутат городской думы Нового Уренгоя Александр Белов
pxhere.com

Новый Уренгой, 23 ноября. Ушел из жизни депутат городской думы Нового Уренгоя и бывший руководитель газеты «Правда Севера» Александр Белов, ему было 48 лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Парламентарий был членом общественного совета при ОМВД России по Новому Уренгою. Кроме того, он занимался журналистской деятельностью — работал в газете «Тюменские известия», а позднее возглавлял коллектив редакции издания «Правда Севера», пишет URA.RU.

«Глава города Новый Уренгой Андрей Воронов и коллектив администрации города выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной Белова Александра Валерьевича», — говорится в сообщении городской администрации.

Причина смерти депутата не сообщается. Дата и место прощания станут известны позднее.

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