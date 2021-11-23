Депутат Трофимов назвал цинизмом отказ Украины возобновлять подачу воды Крым

Симферополь, 23 ноября. Крымский парламентарий Сергей Трофимов раскритиковал отказ Украины возобновлять подачу воды на полуостров.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу запрещено и невозможно. По ее словам, Киев сделает все возможное, чтобы у полуострова не было шансов на появление воды. Украина намерена для этого построить специальную дамбу.

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов назвал такую позицию цинизмом. Подобные действия являются тяжким преступлением против человечества, наказание за которое неотвратимо.

«Как ни скрипят зубами наши соседи, подкрепляя свои "переживания" о крымчанах блокадами и циничными заявлениями, все это делает нас только сильнее. Крым прекрасно преодолел последствия энергетической, транспортной, продовольственной блокад и активно развивается», — цитирует депутата РИА Новости.

Федеральное агентство новостей / Сергей Захарченко

Трофимов не стал отрицать, что последствия водной блокады оказались тяжелыми для экологии, но добавил, что сейчас в регионе разрабатывается система рационального водопользования, а жители ушли от графиков подачи ресурса по часам.

Ранее Трофимов рассказал, что крымские парламентарии работают над составлением иска против Украины из-за нанесенного ущерба полуострову на фоне водной блокады. Депутаты намерены добиться наказания для Киева, сказал он.