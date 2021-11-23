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Рязанская область и Удмуртия поддержали инициативы Правительства России о QR-кодах

Общество
Рязанская область и Удмуртия поддержали инициативы Правительства России о QR-кодах
pixabay.com

Москва, 23 ноября. Депутаты Рязанской областной думы и Госсовета Удмуртии высказались в поддержку законопроектов Правительства России, регулирующих использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев на очередной сессии республиканского парламента отметил отрицательное влияние пандемии коронавируса на полноценное развитие экономических отраслей и работу социальных объектов. В связи с этим региональные депутаты поддержали постановление и дали положительный отзыв инициативам правительства.

В Рязанской областной думе также выступили в поддержку законопроектов о QR-кодах. Голоса в их пользу отдали 25 местных депутатов, еще шесть проголосовали против.

Ранее законопроекты о введении QR-кодов направили на обсуждение в российские регионы. Кроме того, их рассмотрят в Совфеде, Общественной и Счетной палатах для дальнейшего обсуждения.

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