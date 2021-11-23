МИД Литвы вручил ноту протеста белорусскому дипломату из-за планов Минска по БелАЭС

Вильнюс, 23 ноября. Представителю посольства Белоруссии в Литве вручили ноту протеста на фоне планов республики по БелАЭС к концу текущего года.

Агентство Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу МИД страны уточнило, что представитель посольства получил ноту в связи с планами Минска начать физический запуск второго энергоблока БелАЭС.

«В литовском ведомстве заявили, что ввод энергоблока в эксплуатацию якобы "удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде" в Литве и других странах региона», — передает агентство.

Ранее политолог Яков Кедми рассказал, что политический конфликт с белорусской стороной, спровоцированный руководством Евросоюза на фоне миграционного кризиса, может преподнести Европе самый неожиданный сюрприз. По его словам, сейчас в ситуации с прорывом беженцев в Литву и Польшу наблюдается типичный и наиболее яркий пример политики двойных стандартов.