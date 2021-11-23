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МИД России опроверг вброс Нидерландов о «давлении» на адвокатов семей пассажиров MH17

Политика
МИД России опроверг вброс Нидерландов о «давлении» на адвокатов семей пассажиров MH17
pixabay.com

Москва, 23 ноября. Нидерландский портал RTL Nieuws опубликовал недостоверную информацию о якобы «давлении» на адвокатов семей и близких погибших в крушении борта MH17 со стороны Москвы. МИД России опроверг вброс западного СМИ.

Публикации RTL Nieuws — это хрестоматийное проявление информационных войн и намеренного введения широкой аудитории в заблуждение, подчеркнули на Смоленской площади. Крупнейшие и наиболее авторитетные СМИ Королевства опустились до уровня желтой бульварной прессы в своих нападках на Москву, отметили российские дипломаты.

«28 октября нидерландский портал RTL Nieuws опубликовал очередной пример классической дезинформации. Опустившись до уровня желтой бульварщины, голландские СМИ не стесняются на ходу придумывать сложные конспирологические схемы, их авторов и интересантов», — заявили в МИД России.

Страны коллективного Запада не скрывают своего намерения приписать России ответственность за гибель борта MH17 гражданских авиалиний Малайзии. Об этом заявил экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми.

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