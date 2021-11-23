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Генрих Мхитарян отказался от предложения Галицкого о трансфере в «Краснодар»

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 17:05
Спорт
Генрих Мхитарян отказался от предложения Галицкого о трансфере в «Краснодар»
Global Look Press  /  Fotografo01/Keystone Press Agency

Рим, 23 ноября. Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может сменить клубную прописку из-за снова возникшего конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Хавбек может уйти бесплатно в зимнее трансферное окно на фоне конфликта с португальским специалистом. Согласно информации «Матч ТВ», между футболистом и «Ромой» есть договоренность касательно ухода без денежной компенсации.

Кроме того, сообщается, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий связывался с Мхитаряном. Полузащитник вежливо отказал, потому что хочет остаться в Европе по семейным обстоятельствам.

Ранее петербургский «Зенит» связывался с 32-летним футболистом, но получил отказ. В сезоне-2021/22 Серии А Мхитарян сыграл в 16 матчах, на его счету два забитых мяча и четыре голевые передачи.

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