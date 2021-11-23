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Сенатора Петрочелли могут отправить в отставку из-за твита об отношениях Италии с Россией

Политика
Сенатора Петрочелли могут отправить в отставку из-за твита об отношениях Италии с Россией
pixabay.com

Рим, 23 ноября. Члены правящей коалиции Италии из Демократической партии призвали к отставке сенатора Вито Петрочелли с поста главы комиссии по иностранным делам верхней палаты парламента за слова об РФ, сообщила газета La Repubblica.

С соответствующим требованием выступила евродепутат ДП Пина Пичьерино. Поводом для критики сенатора стала его публикация в соцсети Twitter касаемо полемики, развернувшейся вокруг La Repubblica.

Речь идет о том, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в Сети ответ главному редактору газеты Маурицио Молинари на его статью «о гибридной войне России против Запада». Дипломат назвала материал «наглой ложью».

«Может ли главный редактор La Repubblica Маурицио Молинари вбивать клин в отношения Италии и России?» — написал Петрочелли в своем Twitter.

Ранее главный редактор La Repubblica отреагировал на заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства. По словам журналиста, он направил ответ на критику лично Захаровой.

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захарова италия петрочелли
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