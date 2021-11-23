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Алина Делисс представила совместный трек с DJ Groove «Такси»

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 17:01
Общество
Алина Делисс представила совместный трек с DJ Groove «Такси»
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Москва, 23 ноября. Певица Алина Делисс представила новый вариант ее трека «Такси» и поделилась историей создания композиции в коллаборации с DJ Groove.

Делисс прославилась благодаря экспериментальной музыке и ремиксам, в которых ищет новое прочтение популярных песен. На этот раз артистка решила изменить собственный хит — композицию «Такси». Звезда доверила работу над переосмыслением трека DJ Groove, с которым познакомилась в его аудио-школе десять лет назад.

«Тогда, десять лет назад, я пообещала себе, что обязательно когда-нибудь сделаю с Женей ремикс на одну из своих песен. Мы с ним из одного музыкального поколения, одинаково чувствуем и проживаем музыку», — поделилась певица.

Делисс отметила, что встреча с диджеем оказалась судьбоносной. Звезды провели масштабную работу по созданию ремикса. Композиция, по ее словам, стала результатом долгих экспериментов.

«Мы много пробовали и экспериментировали со звуком и вокалом. Это была большая именно музыкальная работа, которая потребовала определенной временной выдержки. И вот наконец мы рады представить «Такси» на суд наших слушателей», — заявила исполнительница.

Звезда заверила, что продолжит сотрудничество не только с DJ Groove, но и DJ Katya Guseva, официальным диджеем певца Филиппа Киркорова. По словам артистки, она уже отобрала несколько треков для будущих ремиксов.

Олег Газманов также сообщил, что записал новую песню. Артист спел дуэтом с сыном Родионом для будущего хита.

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Все новости / Общество / Алина Делисс представила совместный трек с DJ Groove «Такси»
музыка алина делисс dj groove
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