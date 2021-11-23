В Учебном театре ГИТИС прошло прощание с актером Валерием Гаркалиным

Попрощаться с артистом пришли его коллеги по сцене, друзья, родные, а также множество студентов — нынешние и бывшие ученики театрального педагога.

В небольшом уютном зале Учебного театра ГИТИС было не протолкнуться. Очередь на улице растянулась на десятки метров, но люди стояли, не обращая внимания на промозглую погоду. Они должны были сказать «спасибо» великому артисту и подарить последние цветы. Со сцены звучали слова, зачастую вызывающие смех в зале. Ведь воспоминания о Валерии Гаркалине были связаны с его неисчерпаемой и вечно позитивной человеческой энергией.

«Я работал с гением. Мне повезло. Я могу сказать, что вот этот человек — гений. Мне посчастливилось десять лет стоять с ним на сцене. Хотя, каждый раз, когда я произносил какой-то монолог в спектакле «Муж моей жены», он тихо-тихо подойдет и так, с подковыркой: «Гений». Я ему отвечал: «Сам гений», — вспоминает народный артист России Семен Стругачев.

Попрощаться с народным артистом пришли: Вера Алентова, Игорь Угольников, Игорь Золотовицкий, Елена Шанина, Ольга Прокофьева, а также музыкант Стас Намин и много других деятелей искусств. Клара Новикова вспоминала, как училась с Гаркалиным на одном курсе и неоднократно участвовала в общих постановках.

«Он же не был типичным. Артист должен быть красивым. Артист должен быть! Он должен — быть. И все. И артист был — Валера. И тут никаких слов, ни плюс, ни минус. Он был замечательным, потрясающим артистом. Великим и великим артистом. Который любил сцену, без которого сцены невозможно себе представить. Он мог появиться в любом городе, на любой сцене, будь то театр, будь то дом культуры или вообще какой-то заводской клуб, и быть Валерой Гаркалиным», — рассказала актриса.

Вера Алентова поделилась, что Валерий был из тех людей, о которых невозможно, как ты ни старайся, припомнить ничего плохого.

«Он был действительно исключительным человеком. Таких исключительных людей немного на земле. И, может, именно поэтому никто не может сказать о нем ни одного дурного слова, доброты не хватает. В нашей среде, чтобы ни одного дурного слова, — это вообще крайне редко. Вот такое приятие тебя. Именно тебя. Такое ощущение, что он именно тебя и ждал. Как только ты с ним встретился случайно, он так рад тебя видеть. Именно тебя и ждал, именно тебе и хочет сказать эти слова. Оно так редко и так востребовано это качество, что, конечно, незабываемо», — вспоминает об артисте Вера Алентова.

Народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин ушел на 68-ом году жизни. Он заболел коронавирусом и не смог пережить недуг. Актер снялся в более чем 70 кинокартинах.