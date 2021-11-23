Наследница Ванги Каеде Убер предсказала войну в 2022 году в малоразвитой стране

Париж, 23 ноября. Одно из слаборазвитых государств мира в 2022 году ожидает военное столкновение. Такой прогноз сделала французская провидица Каеде Убер, которую многие успели окрестить как наследницу Ванги.

У девочки генетический недуг, но при этом она способна лечить больных людей, видеть будущее и слышать умерших. В этом убеждена ее мать. Автор документального телепроекта «Ванга возвращается» считает, что знаменитая болгарская ясновидящая передала свой дар юной Убер.

В их жизнях было много похожих моментов. Например, девочка из Франции тоже рано начала терять зрение. Кроме того, юная провидица, как и Ванга, боится оставаться в темноте из-за приходящих к ней теней.

пресс-служба первого канала /

Наследница Ванги сделала удивительное предсказание о спасении мира от катастрофы после войн. Землю ожидает множество столкновений, однако они окончатся не гибелью человечества, а приведут к согласию на планете, считает провидица.

Также Каеде Убер предвидела наступление войны в 2022 году на территории малоразвитой страны. Некоторые считают, что речь идет о Северной Корее, лидер которой грозил США атомной войной.

Ранее стало известно о предсказании Ванги по России. Ясновидящая была уверена, что Москва потеряет связь с западными государствами, но сблизится с Китаем.