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Global Times: Китай «прихлопнет» Литву за открытие «представительства» Тайваня в Вильнюсе

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 16:58
Политика
Global Times: Китай «прихлопнет» Литву за открытие «представительства» Тайваня в Вильнюсе
Федеральное агентство новостей

Пекин, 23 ноября. Пекину следует наказать власти Литвы за открытие «представительства» Тайваня в Вильнюсе, чтобы послать жуткий сигнал США. К такому выводу пришли авторы издания Global Times.

Китайские журналисты выразили уверенность, что официальному Пекину не составит никакого труда «прихлопнуть как муху» литовцев за столь дерзкую международную выходку. Однако этого недостаточно, подчеркивает автор. Литва — лишь марионетка, которая бы никогда не признала Тайвань самостоятельно, и здесь очевиден «американский след». Поэтому и придумать наказание для Вильнюса нужно предельно жуткое, чтобы в Вашингтоне правильно считали сигнал, призывает автор Global Times.

Global Times: Китай «прихлопнет» Литву за открытие «представительства» Тайваня в Вильнюсе
pixabay.com /

«Литва — это просто клоун, изображающий храбрость и лояльность. Несомненно, Китай нанесет ей серьезный ущерб, но мы не должны концентрироваться на борьбе с таким маленьким государством. Пекин может спокойно решить, как наказать Вильнюс. Это должно заставить Литву почувствовать ущерб и продемонстрировать ей статус Китая как великой державы. Однако это не должно ставить под угрозу наши интересы и стратегию на международной арене в целом», — написал китайский аналитик.

Официальное «представительство» Тайбэя в Вильнюсе открылось 18 ноября. Китай неоднократно выражал протест действиям литовских властей и грозил полным разрывом контактов и дипломатических отношений. Публицист Александр Чаусов объяснил, что сподвигло Вильнюс на столь рискованный шаг.

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