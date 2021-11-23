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«Наполи» планирует решить вопрос выхода из группы ЛЕ в матче со «Спартаком»

Спорт
«Наполи» планирует решить вопрос выхода из группы ЛЕ в матче со «Спартаком»
Global Look Press  /  Fotografo01/Keystone Press Agency

Москва, 23 ноября. Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы с московским «Спартаком».

Итальянский специалист особо подчеркнул, что «Наполи» не желает откладывать вопрос квалификации на шестой тур и постарается решить все в матче с красно-белыми.

«Мы не хотим откладывать вопрос квалификации на следующий тур, хотим решить его прямо сейчас. Что касается Дриса Мертенса — это отличный игрок, которого мы имеем в составе, который готов нам помочь», — сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

В матче второго тура групповой стадии Лиги Европы «Спартак» победил «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:2. После игры Спаллетти не сдержал эмоций и пригрозил скамейке запасных столичного клуба.

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