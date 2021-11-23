Адвокат Монтян пригрозила местью украинцев за Майдан 2014 года

Киев, 23 ноября. Украинцы проклинают Майдан и готовы отомстить авторам госпереворота, заявила адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

По словам общественницы, дружба Украины с Западом продержится недолго, так как Европа не намерена это терпеть. Украинцы же готовы отомстить всем, кто затеял переворот в стране и пользуется его благами.

«До тех пор, пока с Украины есть что выкачивать, Запад будет из нее качать, качать и качать. И только тогда, когда им самим придется вкладываться, — только тогда они Украину полностью уничтоженную, высушенную, изможденную выкинут, как они это сделали с Афганистаном», — публикует неутешительный прогноз Монтян издание «Украина.ру».

Как отметила адвокат, в 2014 году это понимали все, кроме олигархов, которые считали себя выше остальных. Для того, чтобы публично признать свою неправоту, надо быть очень сильным человеком, чего этим людям очень не хватает. Остальные понимают, что страна разрушена, и обратно ничего не вернуть, заключила она.

Ранее Монтян рассказала, что Владимира Зеленского поддерживают многие представители молодого поколения. Они не углубляются в политику, но им просто нравится сам политик. За счет этого его рейтинг еще как-то продолжает держаться.