Игорь Крутой констатировал, что время больших хитов прошло

Москва, 23 ноября. Композитор Игорь Крутой заявил, что время больших хитов прошло, а вместо него наступил период быстро гаснущих певцов и композиций во всем мире.

Музыкант отметил, что не берется прогнозировать популярность песен, представленных на музыкальной премии «Виктория».

«Сейчас быстро вспыхивающие и быстро гаснущие исполнители и хиты. Не только у нас — на Западе тоже так. Сейчас такое время», — заявил Крутой, слова которого передает Telegram-канал РИА Новости.

Ранее Крутой был привлечен Полиной Гагариной к ее судебным разбирательствам с певицей Ольгой Кормухиной. Последняя подала иск в суд на коллегу по подозрению в плагиате аранжировки кавера на песню «Кукушка».