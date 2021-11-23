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Игорь Крутой констатировал, что время больших хитов прошло

Общество
Игорь Крутой констатировал, что время больших хитов прошло
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 23 ноября. Композитор Игорь Крутой заявил, что время больших хитов прошло, а вместо него наступил период быстро гаснущих певцов и композиций во всем мире.

Музыкант отметил, что не берется прогнозировать популярность песен, представленных на музыкальной премии «Виктория».

«Сейчас быстро вспыхивающие и быстро гаснущие исполнители и хиты. Не только у нас — на Западе тоже так. Сейчас такое время», — заявил Крутой, слова которого передает Telegram-канал РИА Новости.

Ранее Крутой был привлечен Полиной Гагариной к ее судебным разбирательствам с певицей Ольгой Кормухиной. Последняя подала иск в суд на коллегу по подозрению в плагиате аранжировки кавера на песню «Кукушка».

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