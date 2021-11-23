Профсоюз медиков РФ выступил за увеличение расчетной величины зарплат

Москва, 23 ноября. Председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников направил послание в Минтруд и в Минздрав.

В своем обращении Домников настаивает на необходимости повышения расчетной величины в новой системе оплаты труда врачей и других работников медицинской сферы. По его словам, принятые по итогам заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений новые параметры системы оплаты труда медиков требуют корректировки, передает «Солидарность».

Предлагается учесть инициативу президента России Владимира Путина, который поручил довести величину МРОТ до 13 890 рублей. Домников считает, что размер расчетной величины для установления должностных окладов должен исходить из МРОТ, который будет установлен по поручению главы государства.

Корректировка является объективной необходимостью, способствующей повышению уровня оплаты труда медработников и формированию эффективной системы гарантий по структуре и размерам всех составляющих их зарплаты.

Ранее ФАН сообщал о том, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе министерства труда и социальной защиты Антону Котякову с просьбой ускорить рост минимального размера оплаты труда (МРОТ).