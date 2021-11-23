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Заместитель премьера Ливии пообещал обезопасить декабрьские выборы

Весь мир
Заместитель премьера Ливии пообещал обезопасить декабрьские выборы
www.facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Бенгази, 23 ноября. Заместитель премьера переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Хусейн аль-Катрани посетил штаб-квартиру Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Ливии.

По его словам, службы безопасности и восточное Министерство внутренних дел готовы защитить президентские и парламентские выборы, проведение которых запланировали на 24 декабря. Аль-Катрани подчеркнул, что ливийцы ждут голосования, поскольку пришло время решить судьбу государства.

«Ливия сильнее всех и останется свободной, несмотря на все препятствия», — подчеркнул Аль-Катрани.

Он также разъяснил, что в соответствии со статьей 12 Закона о выборах подавший документы для регистрации кандидатом глава кабмина Абд аль-Хамид Дабиба не может баллотироваться на пост президента, поскольку не ушел с должности за три месяца до даты голосования. Если в устав внесут поправку, тогда глава ПНЕ продвинет собственную кандидатуру и передаст правительство первому заместителю.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей высказался против действий Дабибы. По его мнению, политика следует наказать за попытки сорвать выборы.

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ливия
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