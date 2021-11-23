Налоговая служба Курганской области выявила правонарушения в сфере общепита

Курган, 23 ноября. Специалисты налоговой службы заинтересовались бизнесменами, которые не соблюдают закон о применении кассовой техники и завышают показатели выручки. Об этом сообщает экспертный информационный канал «УралПолит.Ru».

С 2021 года ведомство реализует проект «Общественное питание», цель которого — выявить налоговые правонарушения в сфере общепита. Особенности оказания услуг в этой области и ментальность потребителей привели к тому, что расчеты часто проводятся без применения контрольно-кассовой техники, либо же субъекты бизнеса используют ее с нарушениями.

«Это обязывает налоговые органы принять профилактические меры по устранению негативных последствий для экономики, имеющихся в сфере услуг общественного питания, связанных с неполнотой отражения выручки», — заявила глава контрольного отдела УФНС России по Курганской области Наталья Записочная.

Выявить нарушения позволяет анализ данных налоговой службы, а также полученные от граждан жалобы и обращения. В этом году в регионе налоговики осуществили 65 проверок, выявили 40 нарушителей. Сумма выписанных штрафов составила 133 тыс. рублей.

Комитет Госдумы по социальной политике предложил увеличить размер необлагаемой налогами величины доходов. Об этом сообщил депутат Ярослав Нилов.