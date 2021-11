Караван мигрантов продолжает продвигаться через мексиканский штат Веракрус

Мехико, 23 ноября. Караван мигрантов, выдвинувшийся из приграничного города Тапачула в октябре, продвигается по мексиканскому штату Веракрус. Об этом сообщает Национальный институт миграции (INM).

Группа граждан преимущественно центральноамериканских государств направляется к центру Веракруса. Караван сопровождают агенты Национальной гвардии. Количество участников, которое на самом пике составляло 4000, сократилось до 600-800 человек.

Мигранты, достигшие города Акаюкан 21 ноября, продолжили свой путь сегодня ночью. Один из беженцев, идущий впереди каравана, был арестован агентами Нацгвардии, что стало поводом для потасовки между остальными участниками, освободившими мужчину, и представителями властей.

После инцидента беженцы начали продвижение по скоростной автостраде Акаюкан-Лас-Техас, пытаясь остановить ехавшие по пути грузовики.

Караван мигрантов стартовал 23 октября в приграничном с Гватемалой городе Тапачула. Участники, преимущественно женщины и дети, прошли более 600 км через штаты Чьяпас, Оахака и теперь Веракрус.

Менее 20% от изначального количество людей достигли города Акаюкан. 50% участников покинули караван в штате Оахака. Остальные беженцы дезертировали по причине сильной утомленности и болезней. Также многие из них приняли предложение о гуманитарных визах, выдвинутое INM.

Большая часть мигрантов, получивших легальный статус, — это лица, находящиеся в уязвимом положении: несовершеннолетние, беременные и люди, у которых имеются проблемы со здоровьем.

Новый караван

Наряду с первым караваном в Мексике возникли несколько других групп, направляющиеся в США. Одна из новых верениц стартовала около недели назад на южной границе Мексики и на данный момент находится в муниципалитете Мапастепек в Чьяпас.

Группа беженцев покинула этой ночью город Эскуинтла, где ее участники залечили раны и восстановились после долгих 100 км.

«Народ проявляет спокойствие, но при этом они держат путь с самого рассвета. Сотни женщин и детей нуждаются в медицинской помощи», — заявил представитель каравана Сесилио Эрнандес.

Мужчина добавил, что власти штата Чьяпас не обеспечили группу помощью в вопросе нехватки воды и еды.

Участники этих двух караванов, которые достигнут американской границы, надеются запросить убежище у администрации Джо Байдена. С начала сентября мексиканские силы безопасности воспрепятствовали продвижению четырех предыдущих групп мигрантов. С января 2021 года в стране было зарегистрировано 74 тысячи беженцев.