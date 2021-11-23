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Социальные работники Владимирской области помогают инвалидам в рамках акции «Добро отзывчиво»
Общество
Социальные работники Владимирской области помогают инвалидам в рамках акции «Добро отзывчиво»
Невские Новости  / 

Владимир, 23 ноября. Накануне Международного дня инвалидов во Владимирском комплексном центре социального обслуживания населения стартовала акция «Добро отзывчиво». Социальные работники помогают людям с ограниченными возможностями самыми разными способами: проводят тренинги, конкурсы, культурные программы, онлайн-занятия спортом и даже творческие мастер-классы на дому, сообщают «Владимирские ведомости».

«Всего запланировали около 20 мероприятий, в которых примут участие более 500 подопечных пожилого возраста и инвалидов», — говорит исполняющий обязанности директора комплексного центра Татьяна Семенова.

В рамках благотворительной акции «Добро отзывчиво» нуждающимся оказывают адресную помощь в виде продуктовых наборов. Социальные работники и волонтеры помогают инвалидам с уборкой помещений и дачных участков, доставляют предметы первой необходимости и лекарства. Но в первую очередь они стараются подарить людям с ограниченными возможностями хорошее настроение. Волонтерам и соцработникам на время приходится становиться парикмахерами, садоводами, психологами, педагогами.

К акции присоединяются и спонсоры. Например, недавно для кризисного отделения помощи женщинам благотворители приобрели дорогостоящую душевую кабину.

Ранее ФАН рассказывал о благотворительной акции «Хочу домой», прошедшей в Ярославле. В ее рамках волонтеры отдавали в добрые руки кошек и собак из приютов для бездомных животных.

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акция волонтеры инвалиды соцработник благотворитель
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