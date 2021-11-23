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Кассир предстанет перед судом за хищение из якутского банка 27 миллионов рублей
Происшествия
Кассир предстанет перед судом за хищение из якутского банка 27 миллионов рублей
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Якутск, 23 ноября. В отношении сотрудницы банка из города Мирный (Якутия) возбуждено уголовное дело по обвинению в махинациях.

В ходе следствия выяснилось, что 34-летняя кассир банка с марта 2020 года по сентябрь 2021 года с помощью подделок финансовых документов сумела похитить 27 миллионов рублей, которые она переводила на счет в другом банке, чтобы использовать их для игры в виртуальном казино, сообщают «Известия Мордовии».

Женщина признала свою вину и изъявила готовность вернуть деньги. Тем не менее в ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Кассир предстанет перед судом, который может приговорить ее к колонии сроком до десяти лет.

Ранее ФАН сообщал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился подготовить доклад о масштабных хищениях бюджетных денег в Минэнерго РФ.

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суд уголовное дело хищение
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