Политик Онищенко сформулировал свое отношение к предложению главы СК Бастрыкина отменить ЕГЭ

Политик, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко отреагировал на предложение председателя СК Александра Бастрыкина отменить ЕГЭ. Во вторник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нужно отменить, поскольку это «пытка для молодежи», и что в России необходимо возрождать советскую школу образования.
«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все всегда признавали, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ [пора], — подчеркнул Бастрыкин, — это просто пытка какая-то для молодежи».
По мнению российского политика, заместителя президента РАО Геннадия Онищенко, столь резонансное заявление важно в первую очередь потому, что побуждает к дискуссии на актуальную тему: какое образование нам сегодня нужно.
«Споры на эту тему идут уже давно — с момента введения ЕГЭ — и продолжаются постоянно», — отметил Онищенко в беседе с ФАН.
Политик напомнил, что Единому госэкзамену в нашей стране уже два десятка лет: впервые ЕГЭ был опробован в 2001 году, а с 2009-го стал повсеместным и обязательным.
«Дискуссии о нужности или ненужности ЕГЭ ведутся постоянно, и что особенно важно — среди педагогов и других специалистов разных возрастов, — продолжил Онищенко. — Но я как человек, который учился в советской школе и в советском вузе и, естественно, никакой ЕГЭ не сдавал, должен отметить: сегодня, даже если кто-то примет такое решение, отменить Единый госэкзамен уже не получится.
Выросло несколько поколений педагогов, которые не только не умеют принимать выпускные экзамены «по старинке», но и сами уже сдавали ЕГЭ. Если мы весь накопленный за эти два десятилетия опыт одномоментно перечеркнем, будет только хуже. За 20 лет изменилось очень многое и не только в образовании, в том числе высшем, которое полностью перестроено под ЕГЭ. Поэтому просто так, одним махом, вернуть советское образование не получится. Так мы только все разрушим».
По словам заместителя президента РАО, важно также помнить, что ЕГЭ признан серьезным социальным лифтом для талантливой молодежи из регионов — выпускники, хорошо сдавшие Единый госэкзамен, сегодня могут поступать в лучшие столичные вузы, что раньше для большинства провинциалов было труднодостижимым.
«Считаю, что нам в этом вопросе нужно искать золотую середину, объединив объективность и цифровизацию ЕГЭ с возможностью вернуть традиционные формы экзаменов по некоторым гуманитарным предметам. Нужно помнить, что ЕГЭ и все, что на нем завязано, — это сложная система. Так что заявление мы услышали серьезное, тем более что, насколько я знаю, поборников отмены ЕГЭ у нас немало. Тем лучше: все это создает почву для интересной и важной дискуссии», — подчеркнул Геннадий Онищенко.
Ранее в Рособрнадзоре предупредили, что полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества российского образования. Кроме того, отметили в ведомстве, Единый госэкзамен показал себя эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в вузы.