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Украинцы предложили странный способ наказать Россию, узнав о достройке дамбы в СКК

Экономика
Украинцы предложили странный способ наказать Россию, узнав о достройке дамбы в СКК
Prt Scr youtube.com  /  Igor Korsakov

Киев, 23 ноября. Простые украинцы бурно и неоднозначно отреагировали на новость о том, что дамба в Северо-Крымском канале достроена на 90%.

Об укреплении водной блокады Крыма накануне сообщила новый министр по вопросам неподконтрольных Украине территорий Ирина Верещук во время официального визита в Херсонскую область. Она, в частности, заявила, что проблема разрушающейся кустарной дамбы в Северо-Крымском канале (СКК) решена. Работы по возведению капитальной конструкции завершены на 90%. Буквально через месяц проект будет полностью готов. Министр также добавила, что ее ведомство желает устранить даже малейшую возможность возобновления подачи пресной воды в Крым. Официальный Киев не позволит никому устраивать политические спекуляции, используя этот вопрос, и никогда не допустит отмены блокады.

Простые украинцы в большинстве своем крайне негативно отреагировали на заявление новоиспеченного министра и факт достройки дамбы в СКК в целом. Некоторые участники бурной дискуссии, развернувшейся под заявлением Верещук, даже выступили с обращением к России с просьбой жестко ответить на очередное проявление агрессии против Крыма.

«Сам из Киева, но советую русским братьям рубануть нам газ, свет, нефть и бензин не давать, пусть в Киеве со свечками сидят, может поумнеют. Но последнее время именно так это работает. Братьям отрезать водную жилу — это нужно быть полным дурачком, чтоб так разрывать братские связи»;

«Россия Крымский мост построила, а Киев дамбой отгородился. Вот теперь сами судите, кто тут адекватный, а кто нет»;

«Вот вам вся любовь Украины. Самое интересное в том, что наши политики в Киеве безостановочно кричат по телевизору о желании вернуть полуостров, наладить диалог с жителями, а на деле строят дамбу, перекрывают воду, блокируют работу границы. Скоро Крым обзаведется забором, чтоб не слышать и не видеть, что происходит с Украиной, тогда мы все заплачем», — предсказали дальнейшее развитие событий комментаторы.

Украинцы предложили странный способ наказать Россию, узнав о достройке дамбы в СКК
Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Многие пользователи украинского сегмента социальных сетей потребовали прекратить дурацкие эксперименты, давно бьющие больше по самой Украине, чем по Крыму. Кое-кто даже предложил очень странный способ наказать Россию, и крымчан в частности, полностью затопив Херсонскую область, и так больше всего пострадавшую от водной блокады.

«Там Херсон затапливает, а они дамбы строят. В Киеве понимают, что Днепр скоро погибнет от таких перекрываний? Если посмотреть на состояние реки летом, то можно слезу пустить, там уже чистой воды не осталось, муть одна. Все это благодаря дамбе, которая тормозит поток воды из Днепра и разливается по Херсону»;

«Давайте накажем Россию — затопим Херсон водой из Днепра. Понимаю, способ странный, но не более адекватный, чем сама блокада. Смеяться будут все. Весь мир покатится со смеху», — предложили странный метод борьбы с соседями украинцы.

Здравомыслящие украинцы посоветовали власти прекращать губительную для страны клоунаду и в срочном порядке восстанавливать водоснабжение полуострова, предупредив, что скоро дамбу в Северо-Крымском канале все равно придется убирать.

«Мы превращаемся в клоунов для Москвы, хотя там уже все прекрасно понимают, кто в Киеве шут. При большом желании РФ, один выстрел из «рогатки» и украинской дамбы не будет. Там и кирпичика не останется. Хватит укреплять и достраивать этот ненужный проект, скоро придется все убирать», — заверили пользователи Сети.

Ранее генерал Евгений Бужинский описал сценарий полного уничтожения ВСУ без вооруженного вторжения и захвата украинских территорий.

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украина россия крым блокада дамба северо-крымский канал
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