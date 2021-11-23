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Кровавый уикенд: за выходные в США погибли восемь человек, более 40 пострадали

Весь мир
Кровавый уикенд: за выходные в США погибли восемь человек, более 40 пострадали
 /  Федеральное агентство новостей

В США завершился очередной кровавый уикенд. В эти выходные были убиты не менее восьми человек и еще 40 получили ранения. Среди пострадавших много подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Традиционно список «самых стреляющих» городов возглавил Чикаго, за ним следует Нью-Йорк.

О самых громких «масс-шутингах» минувших выходных — в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Иллинойс

В Чикаго за эти выходные пять человек убиты и еще 34 получили ранения.

Самому младшему из погибших было всего 14 лет. Ребенка застрелили в районе Роузленд в южной части Чикаго. От полученных травм он скончался на месте.

В пятницу вечером в Западном Энглвуде, также на юге города, 45-летний мужчина погиб и еще один был ранен. Тело первого с огнестрельными ранами головы нашли недалеко от Саут-Сили-авеню. Его доставили в медицинский центр Advocate Christ, где врачи засвидетельствовали смерть. Другой мужчина в возрасте 35 лет получил ранения в своей машине неподалеку.

В субботу на площади Хоман в Вест-Сайде был убит 22-летний американец. Он стоял на улице, когда неизвестный подошел и выстрелил ему в голову. Мужчину отвезли в больницу Маунт Синай, где врачи зафиксировали его смерть.

Подросток был убит в воскресенье днем в районе Саут-Шор. Власти сообщили, что 19-летнему Куинхону Дугласу выстрелили в голову возле Саут-Меррилл-авеню. Его смерть зафиксирована на месте происшествия.

По словам полиции, три человека были ранены, когда кто-то открыл огонь по бензоколонке в Чатеме на Южной Стейт-стрит вечером в субботу. Всех троих мужчин отправили в Медицинский центр Чикагского университета, их жизни ничего не угрожает.

В выходные в Чикаго пострадали сразу несколько подростков. В Парк-Мэноре на Южной стороне был ранен 16-летний мальчик, его доставили в больницу Святого Бернарда в стабильном состоянии. Еще один 16-летний юноша получил пулю в ногу в субботу в Ист-Гарфилд-парке в Вест-Сайде. В Энглвуде на Южной стороне ранена в спину 17-летняя девушка, ее срочно отвезли в больницу при Чикагском университете.

Нью-Йорк

В Восточном Гарлеме мужчина убил 16-летнего подростка за кражу наркотиков.

По данным полицейских, юноша выхватил пакет с с запрещенным веществом из рук мужчины, а тот в ответ выстрелил. Скорая помощь доставила подростка в больницу Гарлема, где он был объявлен мертвым. Стрелявшего мужчину разыскивают.

Еще одно убийство произошло в Стейтен-Айленде, где застрелили 18-летнего американца Кеондре Адамса. Пуля попала юноше в грудь в ресторане What U Need. Его отправили в медицинский центр Ричмондского университета, где он был объявлен мертвым.

Еще двое местных жителей пострадали во время ссоры в Стейтен-Айленде в субботу. Конфликт произошел возле бара Amendment 18. Неизвестный выстрелил 51-летнему мужчине в живот и 39-летнему в бедро. По словам врачей, травмы не представляют угрозы для жизни.

Футбольный болельщик получил ранение руки в понедельник во время игры «Нью-Йорк Сити» и «Атланта Юнайтед» на стадионе Yankee. Сообщается, что мужчине было 25 лет, в него попала пуля, выпущенная за пределами стадиона. По данным полиции, стрелок разыскивается.

Северная Каролина

В округе Хертфорд, штат Северная Каролина, неизвестные ранили двух мужчин.

Первая стрельба произошла в районе Мэйпл-авеню в субботу около двух часов ночи. Полицейские приехали на место, но к этому моменту там никого не было, позже в больницу обратился 40-летний мужчина с многочисленными огнестрельными ранениями.

Еще один житель получил ранение утром в воскресенье в северной части города в помещении, арендованном Вест-индским клубом. Его отвезли в местную больницу, стрелявший разыскивается.

Мичиган

В Детройте неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился 8-летний ребенок.

Инцидент произошел в субботу вечером. По словам очевидцев, к автомобилю, в котором находилась женщина с 8-летней дочерью, подъехал «Кадиллак» бордового цвета, и кто-то из салона начал стрелять. Ребенок получил ранение в руку. Ожидается, что девочка поправится в ближайшее время.

«У меня здесь маленькая девочка, в которую стреляли. Нам нужна помощь общественности. Нам необходимо при помощи совместной работы полиции и общественности поймать и наказать этих парней, которые бегают по улицам и стреляют из оружия», — сказал на пресс-конференции командир полиции Детройта Эрик Деккер.

Автомобиль со стрелком разыскивают.

Канзас

В городе Топика, штат Канзас, был застрелен 31-летний мужчина.

По данным полиции, происшествие случилось в субботу утром на Пенсильвания-авеню. Прибывшие правоохранители обнаружили толпу людей и тело мужчины с огнестрельным ранением. Позже его опознали как 31-летнего Адриана Уильямса из Олата.

Вскоре после убийства полиция отчиталась, что задержала подозреваемого, им оказался 21-летний Кристофер Мендес из Топики. Расследование продолжается.

Ранения также получили двое полицейских из управления Канзас-Сити.

В понедельник полицейских вызвали в район Северной 57-й улицы: неизвестный вел себя неадекватно и бросался на автомобили. Правоохранители попытались задержать мужчину, но он их ранил. По словам врачей, жизни полицейских ничего не угрожает.

Рекорд по смертности

По информации американского Gun Violence Archive, который фиксирует преступления, используя данные из открытых источников, с начала месяца до 22 ноября произошло 35 массовых расстрелов. Всего с начала года зафиксировано 40 тыс. смертей с применением огнестрельного оружия (включая самоубийства), то есть приблизительно по 123 человека в день.

Создатели базы данных отмечают, что в этом году уже зафиксирован самый большой показатель убийств с применением огнестрельного оружия с момента создания сервиса.

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