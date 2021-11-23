Украинский депутат Копытин подтвердил применение ПТРК Javelin в Донбассе

Киев, 23 ноября. ВСУ на самом деле применили противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе, заявил депутат украинской Рады, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин.

Парламентарий подтвердил ранее озвученную информацию, что украинские военные использовали ПТРК американского производства против защитников ЛДНР. Копытин заявил, что у Киева есть полное право на применение подобного вооружения в зоне военного конфликта на юго-востоке страны.

«Да, это правда. Наши воины применили его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее – предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того "может ли Украина защищаться или это не запрещено", да, может», — написал он в Facebook.

Депутат подчеркнул, что вопрос применения Javelin обсуждался с представителями США. Он также добавил, что украинская сторона имеет право на защиту своей земли, в том числе с использованием ударных беспилотников Bayraktar.

Ранее военкор Дмитрий Стешин заявил о нескольких признаках, указывающих на то, что у ВСУ нет американских ПТРК. Он отметил, что заявления Киева на эту тему могут оказаться фейком.