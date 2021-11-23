Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 16:33
16:31
Общество
Криптовалюта JRR Token была заблокирована по требованию наследников писателя Толкина
16:30
Общество
Следы амурского тигра впервые за 50 лет обнаружили в Якутии
16:26
Происшествия
Инструктор и два ученика погибли при крушении легкомоторного самолета в Норвегии
16:25
Экономика
Украинцы предложили странный способ наказать Россию, узнав о достройке дамбы в СКК
16:25
Армия
Украинский депутат Копытин подтвердил применение ПТРК Javelin в Донбассе
16:23
Политика
Депутат Тимошенко заявила, что Россия может спасти Украину от энергетического кризиса
16:23
Происшествия
Внук заснял изнасилование бабушки пенсионером на востоке Подмосковья
16:23
Общество
Глава Марий Эл вручил детям-сиротам ключи от новых квартир
16:21
Общество
Беженцы на границе с Польшей впервые увидели снег и попробовали его на вкус
16:19
Общество
Иностранцы готовы лечить зубы в клиниках Петербурга в рамках медицинского туризма
Все новости

Украинский депутат Копытин подтвердил применение ПТРК Javelin в Донбассе

Армия
Украинский депутат Копытин подтвердил применение ПТРК Javelin в Донбассе
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 23 ноября. ВСУ на самом деле применили противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе, заявил депутат украинской Рады, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин.

Парламентарий подтвердил ранее озвученную информацию, что украинские военные использовали ПТРК американского производства против защитников ЛДНР. Копытин заявил, что у Киева есть полное право на применение подобного вооружения в зоне военного конфликта на юго-востоке страны.

«Да, это правда. Наши воины применили его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее – предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того "может ли Украина защищаться или это не запрещено", да, может», — написал он в Facebook.

Депутат подчеркнул, что вопрос применения Javelin обсуждался с представителями США. Он также добавил, что украинская сторона имеет право на защиту своей земли, в том числе с использованием ударных беспилотников Bayraktar.

Ранее военкор Дмитрий Стешин заявил о нескольких признаках, указывающих на то, что у ВСУ нет американских ПТРК. Он отметил, что заявления Киева на эту тему могут оказаться фейком.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Украинский депутат Копытин подтвердил применение ПТРК Javelin в Донбассе
всу донбасс рада javelin
Комментировать