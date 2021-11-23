Политолог Соловейчик поддержал главу СК Бастрыкина в стремлении «отменить ЕГЭ»

Возродить лучшие традиции советского образования вполне по силам российскому руководству. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее в рамках выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался против практики проведения Единого государственного экзамена. По его словам, ЕГЭ необходимо отменить, потому что он является «пыткой для молодежи». Вместо него он предложил возродить «лучшую в мире советскую школу».

«Я согласен с тем, что Единый государственный экзамен в том виде, в котором он сейчас существует и практикуется в наших школах, ничего хорошего для учащихся не несет, — заметил Соловейчик. — Система ЕГЭ представляет собой отказ от творческих достижений советской педагогики, поскольку вместо того, чтобы давать комплексные знания и учить самостоятельно мыслить, она (и особенно это касается учеников выпускных классов) тупо натаскивает детей на определенные тестовые задания».

Сама же тестовая система, подчеркнул политолог, «пришла к нам с Запада, где практически в то же самое время от нее стали отказываться».

Федеральное агентство новостей /

«Поэтому возврат к традициям советской школы, в которой я имел честь учиться и сам (выражаю огромную благодарность своим учителям и всей советской образовательной системе, научившей меня самостоятельно мыслить!), был бы благом для нашей страны, — убежден эксперт. — Отказ от ЕГЭ, надо признать, давно назрел».

Собеседник ФАН напомнил, что тестовая система укоренилась в системе образования РФ в нулевых годах.

«Как раз это время и можно считать концом «советской школы», — заметил Соловейчик. — Возродить же ее сейчас в том облике, в каком она была при СССР, в нашем капиталистическом обществе уже невозможно — однако лучшие традиции педагогики тех лет можно вернуть и использовать. Это нашему государству вполне по силам».

Ранее политолог поддержал главу ЦИК Эллу Памфилову в стремлении проверить чистоту выборов в Петербурге в 2021 году.