Депутат Тимошенко заявила, что Россия может спасти Украину от энергетического кризиса

Киев, 23 ноября. Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко уверена, что Украина замерзнет зимой без газа из России.

По словам лидера партии «Батькивщина», Киев сможет спастись от энергетического кризиса зимой, только если Россия и Белоруссия не станут выключать рубильник перетока электроэнергии. Тимошенко посчитала низкими шансы Украины выжить без газа из РФ.

«Реальное спасение будет только, если Белоруссия и Россия не выключат рубильник по перетокам электрической энергии, то есть по поставкам электроэнергии на Украину. Потому что не закачан газ, не заложен уголь. Не обеспечено все для отопительного периода и это означает, что практически нас поставили на колени», — высказалась нардеп.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Тимошенко добавила, что краснеет, когда слышит предложения в адрес Украины получать уголь из Казахстана или других стран дальнего зарубежья.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев понимает свою ответственность как транзитера энергетических ресурсов. Он подчеркнул, что в период кризиса Украина находится в постоянном диалоге с другими государствами по вопросам сотрудничества. По его мнению, сложная ситуация на рынке энергоресурсов была создана искусственно.