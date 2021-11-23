Беженцы на границе с Польшей впервые увидели снег и попробовали его на вкус

Минск, 23 ноября. Беженцы, находящиеся в логистическом центре «Брузги» на границе с Польшей, впервые увидели снег, который выпал в Гродненской области Белоруссии.

Многие беженцы наблюдали снег впервые в жизни и даже стали пробовать его на вкус. Дети же начали делать снежных ангелов и играть в снежки, пишет РИА Новости.

Как отметил председатель Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, из-за похолодания пришлось усилить отопление центра. Ночью на улице температура может опускаться до −18...−20 градусов.

Сообщается, что на данный момент в больницах находятся трое детей и двое взрослых из центра. У одного беженца медики выявили коронавирус.

Сейчас в логистическом центре разместили около 2 тыс. мигрантов, почти 400 человек возвращаются в Ирак. Аэропорт Минска полон курдскими пожилыми людьми и семьями с детьми.