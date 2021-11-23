Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 18:01
18:00
Происшествия
УФСИН рассматривает возможность привлечения осужденных к ремонту вагонов метро Москвы
17:58
Общество
Семья Светличной опровергла ФАН информацию о попадании актрисы в психиатрическую клинику
17:56
Экономика
Российская розничная торговля стремительно переходит в онлайн-формат
17:56
Весь мир
Депутат Оканьо рассказала ФАН, почему «блиц-сессия» парламента разгневала оппозицию Аргентины
17:55
Весь мир
ЦАР и Камерун договорились об укреплении трансграничной безопасности
17:55
Армия
Кедми смутили доводы адмирала Попова в пользу версии о гибели «Курска» из-за подлодки НАТО
17:55
Спорт
Футболисты «ПСЖ» уверены, что Зидан возглавит клуб в ближайшее время
17:51
Общество
Пассажиры в Самаре протестуют против входа в автобус через переднюю дверь
17:51
Общество
Памятник умершим от коронавируса медикам появится под Белгородом
17:51
Политика
Экс-депутат Рады Олейник считает, что эта зима может стать последней для Зеленского на посту президента
Все новости

Стоматолог Иванькин призвал дифференцировать ответственность медработников за отказ от вакцинации
Общество
Стоматолог Иванькин призвал дифференцировать ответственность медработников за отказ от вакцинации
vk.com  /  Комитет по здравоохранению Петербурга

Заместитель председателя Комитета по медицине и фармацевтике Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор и главный врач стоматологической клиники «Пьер Фошар» Евгений Иванькин считает, что при определении меры ответственности медработников, выступающих против вакцинации, необходимо применять дифференцированный подход.

По мнению стоматолога, многие медработники, которые негативно высказываются о вакцинации, могут искренне заблуждаться, высказывая свое мнение, к тому же часто они просто транслируют чужое. Эксперт считает, что нужны более четкие критерии, по которым можно было бы определять меру ответственности медработников, и, исходя из них, определять меры воздействия.

«Такая контрмера, как лишение диплома, это уже сверхмера, поскольку диплом на самом деле получить очень тяжело», — заявил Евгений Иванькин в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Евгений Иванькин отметил, что пандемия коронавируса негативно сказалась на сфере оказания медицинских услуг и стоматологии в частности. Прежде всего на прибыльности бизнеса: в связи с ограничительными мерами пришлось сокращать приемы пациентов, сдерживать рост цен на стоимость услуг при значительном росте импортных материалов и оборудования (в среднем на 20–30%), сошло на нет лечение иностранных пациентов.

Стоматолог Иванькин призвал дифференцировать ответственность медработников за отказ от вакцинации
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«У меня примерно 15% пациентов из Австрии, США, Финляндии и ближнего зарубежья. Они готовы специально прилететь, чтобы лечить зубы здесь, но пока они ждут улучшения ситуации с пандемией», — рассказал главный врач стоматологической клиники.

По его словам, стоматологическое лечение в России соответствуем мировым критериям качества, при этом стоимость его — на порядок ниже, чем в Европе и США. К примеру, удалить зуб мудрости с сопроводительным лечением в его клинике можно за 50 евро, тогда как в соседней Финляндии расценки за подобную операцию начинаются от 600 евро.

Заместитель председателя комитета по медицине и фармацевтике Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» считает обоснованным предложение включить услуги по стоматологии в полис ОМС, поскольку, оставаясь платной, она лишает многих пациентов возможности следить за состоянием здоровья зубов и проходить необходимые профилактические мероприятия. Как минимум услуги стоматологии необходимо включить в ОМС детей, считает эксперт.

«Сейчас люди привыкли исключать из своего рациона что-то твердое. Но именно твердая пища позволяет развиваться челюстно-лицевому аппарату и организму в целом у детей. Дети сидят за компьютерами, в телефонах — во взрослом возрасте это выливается в большие проблемы, которые решить гораздо сложнее, нежели их предупредить», — обратил внимание Евгений Иванькин.

Стоматолог и главный врач медицинского центра «Демос» Наталия Апачиди в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» также подчеркнула, что пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на деятельность стоматологических клиник. По ее словам, сильно возросла стоимость профессионального оборудования.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Стоматолог Иванькин призвал дифференцировать ответственность медработников за отказ от вакцинации
медицина стоматология антиваксеры
Комментировать