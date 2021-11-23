Стоматолог Иванькин призвал дифференцировать ответственность медработников за отказ от вакцинации

Заместитель председателя Комитета по медицине и фармацевтике Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор и главный врач стоматологической клиники «Пьер Фошар» Евгений Иванькин считает, что при определении меры ответственности медработников, выступающих против вакцинации, необходимо применять дифференцированный подход.

По мнению стоматолога, многие медработники, которые негативно высказываются о вакцинации, могут искренне заблуждаться, высказывая свое мнение, к тому же часто они просто транслируют чужое. Эксперт считает, что нужны более четкие критерии, по которым можно было бы определять меру ответственности медработников, и, исходя из них, определять меры воздействия.

«Такая контрмера, как лишение диплома, это уже сверхмера, поскольку диплом на самом деле получить очень тяжело», — заявил Евгений Иванькин в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Евгений Иванькин отметил, что пандемия коронавируса негативно сказалась на сфере оказания медицинских услуг и стоматологии в частности. Прежде всего на прибыльности бизнеса: в связи с ограничительными мерами пришлось сокращать приемы пациентов, сдерживать рост цен на стоимость услуг при значительном росте импортных материалов и оборудования (в среднем на 20–30%), сошло на нет лечение иностранных пациентов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«У меня примерно 15% пациентов из Австрии, США, Финляндии и ближнего зарубежья. Они готовы специально прилететь, чтобы лечить зубы здесь, но пока они ждут улучшения ситуации с пандемией», — рассказал главный врач стоматологической клиники.

По его словам, стоматологическое лечение в России соответствуем мировым критериям качества, при этом стоимость его — на порядок ниже, чем в Европе и США. К примеру, удалить зуб мудрости с сопроводительным лечением в его клинике можно за 50 евро, тогда как в соседней Финляндии расценки за подобную операцию начинаются от 600 евро.

Заместитель председателя комитета по медицине и фармацевтике Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» считает обоснованным предложение включить услуги по стоматологии в полис ОМС, поскольку, оставаясь платной, она лишает многих пациентов возможности следить за состоянием здоровья зубов и проходить необходимые профилактические мероприятия. Как минимум услуги стоматологии необходимо включить в ОМС детей, считает эксперт.

«Сейчас люди привыкли исключать из своего рациона что-то твердое. Но именно твердая пища позволяет развиваться челюстно-лицевому аппарату и организму в целом у детей. Дети сидят за компьютерами, в телефонах — во взрослом возрасте это выливается в большие проблемы, которые решить гораздо сложнее, нежели их предупредить», — обратил внимание Евгений Иванькин.

Стоматолог и главный врач медицинского центра «Демос» Наталия Апачиди в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» также подчеркнула, что пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на деятельность стоматологических клиник. По ее словам, сильно возросла стоимость профессионального оборудования.