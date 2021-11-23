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Военнослужащие ВСУ случайно показали «секретное» оружие американского производства

Армия
Военнослужащие ВСУ случайно показали «секретное» оружие американского производства
Федеральное агентство новостей

Киев, 23 ноября. Военнослужащие ВСУ случайно засветили в Сети «секретное» оружие, которое они применяют против защитников Донбасса.

В социальной сети TikTok была опубликована видеозапись, которая говорит о том, что украинские военнослужащие не намерены соблюдать Минские соглашения, а также применяют для обстрелов городов республик Донбасса запрещенное вооружение. На записи было замечено «секретное» оружие, о наличии которого у ВСУ ранее было неизвестно.

Речь идет о французском ручном противотанковом гранатомете APILAS. Это оружие предназначено для уничтожения укреплений и бронированной техники противника. Для этого применяются кумулятивные реактивные снаряды. Примечательно, что Украина официально никогда не приобретала подобное вооружение. Известно, что APILAS выпускается оборонно-промышленным комплексом США по лицензии.

Военнослужащие ВСУ случайно показали «секретное» оружие американского производства
Prt Scr vk.com / Донецк - Старомихайловка Абакумова Бирюзова ДНР

Ранее телеканал RT сообщал, что украинские военнослужащие возобновили провокации на линии фронта, в том числе с применением противотанковых ракетных комплексов Javelin. Однако некоторые эксперты сомневаются в правдивости данных о наличии у ВСУ такого дорогостоящего оружия американского производства.

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