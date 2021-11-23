Глава МИД Сирии раскрыл роль западных СМИ в дестабилизации обстановки в стране

Дамаск, 23 ноября. Глава Министерства иностранных дел Сирии Фейсал Микдад осудил деструктивную роль Запада и подконтрольных ему средств массовой информации в вооруженном конфликте на территории республики. Соответствующие заявления прозвучали в ходе российско-сирийского круглого стола в Дамаске под названием «Сирия в войне СМИ. Как победить в войне и укрепить мир», сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

В своей речи чиновник отметил, что западные страны активно разжигали вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) в рамках перестроения политических и географических реалий на Ближнем Востоке. Помимо вербовки десятков тысяч радикалов была развернута широкая антиправительственная информационная кампания.

Микдад сообщил, что продолжающаяся война началась со лжи, которая уже разрушила политические и социальные структуры в ряде арабских стран. После того как Западу не удалось добиться насильственной смены сирийского руководства, он ввел против государства широкие экономические санкции, которые уже привели к гибели неопределенного количества граждан Сирии и Ливана.

В то же время верные правительству сирийцы и военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА), защищавшие собственное право на жизнь, выставлялись западными СМИ как преступники. Целью данной деятельности, по словам Микдада, стало уничтожение достижений сирийского народа и оправдание настоящих убийц.

Федеральное агентство новостей /

На информационную кампанию тратились огромные суммы. В частности, как указал министр, месяц назад BBC признал, что в первые годы войны он получил около четырех миллиардов долларов за распространение дезинформации относительно происходящего в САР.

Также Микдад затронул тему курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), которые с опорой на США осуществляют нелегальную добычу и вывоз нефти с неподконтрольных Дамаску территорий страны. По его словам, эти группировки должны знать, что рано или поздно ситуация изменится и им придется заплатить цену за совершенные ими преступления.

Федеральное агентство новостей /

Разграбление природных богатств Сирии является частью ближневосточной политики США. В настоящее время под контролем Вашингтона и лояльных им СДС находится большая часть нефтяных месторождений САР. Незаконная добыча ведется под непосредственным контролем Госдепартамента Соединенных Штатов, что неоднократно привлекало к себе внимание международной общественности. Сама нефть выводится из Сирии через Ирак при помощи автоцистерн и трубопровода на дне реки Тигр.