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Певица Лариса Долина рассказала о сложных отношениях с родителями

Шоу-бизнес
Певица Лариса Долина рассказала о сложных отношениях с родителями
instagram.com  /  @ larisa_dolina_

Москва, 23 ноября. Певица Лариса Долина вспомнила историю из юношества и своих трудных отношениях с родителями в 16 летнем возрасте.

Исполнительница рассказала, как она ездила в Болгарию в 16 лет из Одессы. Ей были нужны карманные деньги, но семья испытывала финансовые трудности, вспоминает Долина. По ее словам, ее отец где-то нашел 20 долларов, что составляло две его зарплаты. Она отметила, что ей удалось провести эти деньги в зашитом каблуке босоножек и купить на них различную одежду.

«Я помню, как приезжаю домой. Мама была очень жестким человеком, она всегда на меня кричала: по причине, без причины. Просто кричала, и все. И я с детства помню ее крик: «На что ты потратила эти 20 долларов?». В итоге папа за меня заступился, но порвал все то, что я привезла», — рассказала артистка в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Долина также рассказала, что очень сильно любит своего отца. Она описывает его спокойным человеком, только с ним она могла пообщаться на какие-то темы. По словам Долиной, в своих отношениях с дочкой она хочет быть точной противоположностью своей матери, сообщила «Вечерняя Москва».

Ранее Лариса Долина поделилась с подписчиками фотографией, на которой она предстала в непривычном для себя образе. Певица пошла на эксперименты с прической и стилем под руководством профессионалов и осталась этим очень довольна.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Лариса Долина рассказала о сложных отношениях с родителями
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