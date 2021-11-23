Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 16:32
16:31
Общество
Криптовалюта JRR Token была заблокирована по требованию наследников писателя Толкина
16:30
Общество
Следы амурского тигра впервые за 50 лет обнаружили в Якутии
16:26
Происшествия
Инструктор и два ученика погибли при крушении легкомоторного самолета в Норвегии
16:25
Экономика
Украинцы предложили странный способ наказать Россию, узнав о достройке дамбы в СКК
16:25
Армия
Украинский депутат Копытин подтвердил применение ПТРК Javelin в Донбассе
16:23
Политика
Депутат Тимошенко заявила, что Россия может спасти Украину от энергетического кризиса
16:23
Происшествия
Внук заснял изнасилование бабушки пенсионером на востоке Подмосковья
16:23
Общество
Глава Марий Эл вручил детям-сиротам ключи от новых квартир
16:21
Общество
Беженцы на границе с Польшей впервые увидели снег и попробовали его на вкус
16:19
Общество
Иностранцы готовы лечить зубы в клиниках Петербурга в рамках медицинского туризма
Все новости

Военное руководство Украины сочло береговую оборону и ПВО страны «критически недоразвитой»

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 16:11
Армия
Военное руководство Украины сочло береговую оборону и ПВО страны «критически недоразвитой»
Міністерство оборони України  /  пресс-служба

Киев, 23 ноября. Украина испытывает критические проблемы в противовоздушной и береговой обороне, заявил глава национального военного ведомства Алексей Резников.

Об этом министр сообщил в эфире украинского телеканала ICTV. При этом он отметил, что минобороны пытается исправить эту ситуацию, в частности, подписав соглашение с Великобританией о развитии Военно-морских сил Украины.

«Небо и вода — это два направления, которые критически недоразвиты с точки зрения защиты», — заявил Резников.

Он добавил, что западные союзники Киева пообещали оказать поддержку с экспертной оценкой потребностей ПВО страны. Также британские специалисты примут участие в строительстве двух новых украинских военно-морских баз на Черном и Азовском морях. Кроме того, Лондон поставит ВМСУ восемь быстроходных ударных катеров Barzan.

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский описал сценарий уничтожения ВСУ без танков и захвата территории. По его словам, нейтрализация противника будет произведена предельно оперативно и только силами ВКС РФ.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военное руководство Украины сочло береговую оборону и ПВО страны «критически недоразвитой»
украина минобороны британия пво резников береговая оборона
Комментировать