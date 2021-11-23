Военное руководство Украины сочло береговую оборону и ПВО страны «критически недоразвитой»

Киев, 23 ноября. Украина испытывает критические проблемы в противовоздушной и береговой обороне, заявил глава национального военного ведомства Алексей Резников.

Об этом министр сообщил в эфире украинского телеканала ICTV. При этом он отметил, что минобороны пытается исправить эту ситуацию, в частности, подписав соглашение с Великобританией о развитии Военно-морских сил Украины.

«Небо и вода — это два направления, которые критически недоразвиты с точки зрения защиты», — заявил Резников.

Он добавил, что западные союзники Киева пообещали оказать поддержку с экспертной оценкой потребностей ПВО страны. Также британские специалисты примут участие в строительстве двух новых украинских военно-морских баз на Черном и Азовском морях. Кроме того, Лондон поставит ВМСУ восемь быстроходных ударных катеров Barzan.

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский описал сценарий уничтожения ВСУ без танков и захвата территории. По его словам, нейтрализация противника будет произведена предельно оперативно и только силами ВКС РФ.